رجل الأعمال، حسني بي: – البلاد تُعاني من أزمة اقتصادية تأتي تحت مسمى “ركود تضخم

رجل الأعمال، حسني بي:

– البلاد تُعاني من أزمة اقتصادية تأتي تحت مسمى “ركود تضخمي – نقص المال والسيولة لدى المواطن استنزف ما لديه من مدخرات”، بسبب السياسات العامة غير المجدية والتي نعيش آثارها السلبية.

– السياسات العامة لم تفِ أو تحمي المواطن من التضخم، وساهمت في تأجيج وضع المواطن عبر سوء الإدارة النقدية والمالية.

– الحلول متوفرة وممكنة، لكن الإرادة مفقودة بسبب التجاذبات وسياسة “البونتوات”، وإن وجدت الإرادة يتم اختيار الحلول الشعبوية منها والتي للأسف تزيد من إرباك المشهد وتأزم الحالة.

#ليبيا_24

2022-08-13 21:56:29

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