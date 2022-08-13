رجل الأعمال، #حسني_بي عبر “فيسبوك”: #ليبيا تُعاني من #أزمة_اقتصادية تأتي تحت مسم

رجل الأعمال، #حسني_بي عبر “فيسبوك”: #ليبيا تُعاني من #أزمة_اقتصادية تأتي تحت مسمى “ركود تضخمي – نقص المال و #السيولة لدى المواطن استنزف ما لديه من مدخرات”، بسبب السياسات العامة غير المجدية والتي نعيش آثارها السلبية.

– السياسات العامة لم تفِ أو تحمي المواطن من #التضخم، وساهمت في تأجيج وضع المواطن عبر سوء الإدارة النقدية والمالية.

– الحلول متوفرة وممكنة، لكن الإرادة مفقودة بسبب التجاذبات وسياسة “#البونتوات”، وإن وجدت الإرادة يتم اختيار الحلول الشعبوية منها والتي للأسف تزيد من إرباك المشهد وتأزم الحالة. #السبق

2022-08-13 22:55:07

1660431307