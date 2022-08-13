الخبير الاقتصادي والأستاذ بجامعة قاريونس” عطية الفيتوري ” :

– أي عملية الخصخصة قد تشوبها الكثير من الشبهات فيما يتعلق بتقدير قيمة الأصول أو من سيحضى بها إلى غير ذلك من الوساطات والمحسوبية.

– قيمة الأصول يجب أن يقدرها ناس متخصصون فنيا وماليا ويعاد التقييم كل سنة حسب القيمة الحقيقية وليس الدفترية لأن قيمة أى أصل مثل الأراضي والمباني والآلات ووسائل النقل قد تتغير انخفاضا أو ارتفاعا.

– إذا جرى تقييم عام 2009 أو قبله أو بعده يجب إعادة التقييم الآن ، لأن هناك أصول ربما ارتفعت قيمتها أو العكس على أن يعاد التقييم سنويا.

#ليبيا_24

2022-08-13 22:25:20

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