اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا:

– ندين ونستنكر سياسيات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في ليبيا، فيما يتعلق بالممارسات المتكررة في تصوير وإظهار هوية المستفيدين من برامج المساعدات الإنسانية والطبية ، أثناء تسليمهم المساعدات الإنسانية من خلال التوثيق الإعلامي والمواد الإعلامية التي تنشرها عبر حسابتها الرسمية .

– رصدنا هذه الممارسات والانتهاك المشين بحق الفئات المحتاجة يوم الجمعة الماضي بأحد مواقع توزيع المساعدات بمنطقة بنت بية بمدينة أوبارى لعدد 100 أسرة من الأُسر المتضررين من حادثة انفجار صهريج الوقود خلال الأيام الماضية.

– هذا يتعارض مع المصلحة الفضلى للفئات الأكثر ضعفًا واحتياجا، ويتنافى أيضا مع القيم الإنسانية ومبادئ العمل الإنساني والإغاثي، ويمس بإنسانية ويمتهن كرامة المستفيدين من هذه المساعدات.

#ليبيا_24

2022-08-13 22:22:52

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