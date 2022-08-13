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صور | البحث الجنائي يعلن مداهمة مصنع خمر محلي الصنع ( بوخة ) في #القبة وضبط أحد

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | البحث الجنائي يعلن مداهمة مصنع خمر محلي الصنع ( بوخة ) في #القبة وضبط أحد مشغليه مع كمية كبيرة تقدر بـ ” 600 لتر ” كانت جاهزة للتوزيع والبيع. #المرصد #ليبيا





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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