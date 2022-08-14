المحلل السياسي #السنوسي_إسماعيل: #ليبيا لن تصل إلى حل، إلا في حال تواجد الإرادة السياسية لذلك.

– اللوم لا يجب أن يقع على السياسيين، لأن إخفاقهم يعني أن ليبيا “غابة أسلحة”.

– الفرصة لمعالجة الأزمة لا تزال قائمة عبر الحوار.

– عدم تمكين حكومة #باشاغا من ممارسة مهامها انتكاسةً كبيرة لمبدأ التدوال السلمي على السلطة.

– تكليف حكومة باشاغا أمر الإيجابي، يؤكد على أن ليبيا لم تعد ملكا لشخص أو عائلة.

– من لا يستطيع الإنجاز، يتم تكليف غيره، كما حدث في اتفاقية #الصخيرات واتفاق #جنيف، وكما سُحبت الثقة من حكومة #زيدان.

– علينا المحافظة على هذا المبدأ الخاص بالتداول السلمي على السلطة.

#السبق (تصريحات تلفزيونية)

2022-08-14 05:30:42

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