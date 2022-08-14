عضو مجلس النواب جبريل #أوحيدة: لا يوجد أهمية للحوار بين مجلسي #الدولة و #النواب في هذه المرحلة.

-الحكومة منتهية الولاية هي التي تسيطر على المشهد حاليا بدعم الميليشيات المسلحة.

– المشهد الليبي في انتظار ما ستسفر عنه قادم الأيام حول تمكين حكومة #باشاغا من ممارسة مهامها.

– حكومة باشاغا هي الحكومة الشرعية الوحيدة التاتجة عن التوافق في مجلس النواب.

– الانقسام السياسي في #ليبيا اليوم بات أكثر اتساعًا، وهو يدور ما بين حكومة شرعية ذات توافق، وحكومة غير شرعية تتشبت بالسلطة وتمارس سياسة الأمر الواقع، عبر الاستعانة بدعم الميليشيات وعدة أطراف أجنبية.

– الحل يتمثل إما في إجبار #الدبيبة على الخروج سياسياً، أو التوجه نحو سيناريو الحرب التي تشتعل تحت الرماد.

– الدبيبة عمل على عرقلة #الانتخابات بشكل واضح، ومن يعارض هذا الأمر غرضه المعاندة لا أكثر.

– مجلس النواب لم يختر حكومة الدبيبة، بل جاء به عرّابوه في #جنيف عبر صفقات واضحة، وهم الذين يقومون الآن بإدارة الأمور واختيار السفراء. #السبق (تصريحات تلفزيونية)

2022-08-14 05:55:43

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