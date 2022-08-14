الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم الأ

الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة
بداية من اليوم الأحد 14–08–2022
ملخص عام: كتلة هوائية ساخنة توثر على مناطق غرب ليبيا خلال هذا الأسبوع.
رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-
حالة السماء: السماء صافية.
الرياح: جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة .
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (36-42)مْ ،.
الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر يوم الغد على مناطق الجبل الأخضر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.
الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على المناطق الساحلية والجبل الأخضر.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (28-33)مْ.
الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
حالة السماء: السماء صافية.
الرياح: متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (38-41)مْ ، تسجل ارتفاع الأيام القادمة .
الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-
حالة السماء: السماء صافية.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(38-40)مْ.
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