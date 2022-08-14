عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة: – لاجدوى للحوار بين مجلسيالنواب والدولة في هذه ا

عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة:

– لاجدوى للحوار بين مجلسيالنواب والدولة في هذه المرحلة، لأن الحكومة منتهية الولاية هي التي تسيطر على المشهد حاليا بدعم الميليشيات المسلحة.

– المشهد الليبي في انتظار ما ستسفر عنه قادم الأيام حول تمكين حكومة “فتحي باشاغا” من ممارسة مهامها، وهي الحكومة الشرعية الوحيدة التاتجة عن التوافق في مجلس النواب .

– الانقسام السياسي في ليبيا اليوم بات أكثر اتساعًا، وهو يدور ما بين حكومة شرعية ذات توافق، وحكومة غير شرعية تتشبت بالسلطة وتمارس سياسة الأمر الواقع، عبر الاستعانة بدعم الميليشيات وعدة أطراف أجنبية.

– الحل يتمثل إما في إجبار “الدبيبة” على الخروج سياسياً، أو التوجه نحو سيناريو الحرب التي تشتعل تحت الرماد.

– الدبيبة عمل على عرقلة الانتخابات بشكل واضح، ومن يعارض هذا الأمر غرضه المعاندة لا أكثر.

– مجلس النواب لم يختر حكومة الدبيبة، بل جاء به عرّابوه في جنيف عبر صفقات واضحة، وهم الذين يقومون الآن بإدارة الأمور واختيار السفراء، وحينما وافق مجلس النواب على حكومته كان أمام الأمر الواقع.

#ليبيا_24

2022-08-14 12:30:21

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