عضو مجلس النواب ميلود الأسود:

– الدبيبة يعلم أنه كان أحد أسباب عرقلة الانتخابات في ديسمبر الماضي مخلا بتعهداته ومتناسيا بأن التزامه الأخلاقي بالنسبة للشعب أهم من القانوني وربط انسحابه بانسحاب مرشحين آخرين في مقارنة غير منصفة وغير عادلة

– الدبيبة يعلم جيدا أن مجلس النواب لم يكن هو من منع الانتخابات في ديسمبر الماضي ويعلم بتعذر إجراء الانتخابات تحت إشراف حكومته لعدم مقدرتها على فرض سلطتها على كامل البلاد وفقدانها ثقة مجلس النواب وغياب أي شرعية لعملها

– الدبيبة ليس من اختصاصاته وضع قاعدة دستورية أو التدخل في وضع التشريعات وإذا كان صادقا في دعمه للانتخابات عليه التنحي وتسليم السلطة سلميا بدل بقائه في الحكم بالقوة وفرض الأمر الواقع ناسفا بذلك أهم مبادئ 17 فبراير المتمثل في التداول السلمي على السلطة

#ليبيا_24

2022-08-14 13:30:03

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