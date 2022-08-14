صور | الأجهزة الرقابية والضبطية تقفل مخابز مدينة #زليتن بسبب عدم توافر الشروط ال

صور | الأجهزة الرقابية والضبطية تقفل مخابز مدينة #زليتن بسبب عدم توافر الشروط الصحية الخاصة بالمخابز والعاملين بها. (الرقابة على الاغذية) #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
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