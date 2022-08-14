كد رئيس مركز جمرك منفذ غدامس – الدّبداب “وائل الشّنطة” أن التجهيزات بالمنفذ شبه مكتملة ابتداء من مركز الجمرك ومكتب الرّقابة على الأغذية ومكتب العزل الصّحي، ولم يتبقَّ سوى تركيب المنظومة الأمنية والجوازات.

وقال الشنطة في تصريحات صحفية :”إنهم بانتظار الاجتماع القادم لوزارة الخارجية الليبية مع نظيرتها الجزائرية لتحديد الموعد النهائي لافتتاح المنفذ”.

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