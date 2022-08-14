في ذكرى تأسيسها.. مدير إذاعة #بنغازي المحلية سليمان #القبايلي: كانت أول إذاعة مح

في ذكرى تأسيسها.. مدير إذاعة #بنغازي المحلية سليمان #القبايلي: كانت أول إذاعة محلية FM في #ليبيا في 1994، وكان من المفترض وفق قرار تأسيسها أن تكون لها ذمة مالية مستقلة وشخصية اعتبارية، وهي تابعة للجنة الشعبية للإعلام.

ـ سارت الأمور منذ التأسيس سيرا جيدا نوعا ما، وكانت تصرف مستحقات المنتجين كل شهرين أو ثلاثة، ثم نقلنا إلى شعبية بنغازي، ورصدت ميزانية للإذاعة وعين فيها مراقب مالي، واستمر الحال على هذا المنوال حتى 2011.

ـ بعد 2011، نقلت تبعية الإذاعة إلى بلدية بنغازي التابعة لوازرة الحكم المحلي، ولم تصرف ميزانية لها، ولم يعد ثمة مراقب مالي بالإذاعة لعدم وجود ميزانيات، ثم رفعت وزارة الحكم المحلي يدها عن الإذاعة ودعمها.

ـ لا يصرف حاليا إلا المرتبات فحسب، وقد انحدر مستوى الإذاعة لعجز الإدارة عن تسديد أجور المنتجين ومكافآتهم على برامجهم. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-08-14 18:25:21

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