كشفت إدارة الإعلام بجهاز تنفيذ مشروع النهر الصناعي عن الاستعداد لإستكمال حفر آبا

كشفت إدارة الإعلام بجهاز تنفيذ مشروع النهر الصناعي عن الاستعداد لإستكمال حفر آبار منظومة غدامس بداية العام القادم 2023، وأضافت الإدارة بأن عدد الآبار المستهدف حفرها 120 بئراً، تحت إشراف شركتي سمينس البلجيكية و ksb الألمانية اللتان ستقومان بمهمة الحفر فيما ستتولى الشركة الليبية الكندية “ليكان “أعمال الكهرباء بالمنظومة.

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