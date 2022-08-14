عثمان #عبد_الجليل المتحدث باسم حكومة #باشاغا ووزير الصحة بها: عدم وجود مبعوث للأ

عثمان #عبد_الجليل المتحدث باسم حكومة #باشاغا ووزير الصحة بها: عدم وجود مبعوث للأمم المتحدة حتى الآن، أربك المشهد الليبي، وأصبح هناك غموض في الرؤية الدولية.

– أتمنى أن يصوت #مجلس_الأمن، الإثنين المقبل، لتعيين مبعوث أممي جديد يتواصل مع جميع الأطراف.

– حديث الدبيبة أن عهد الانقلابات العسكرية واستخدام القوة للوصول للسلطة قد ولى، مردود عليه بأنه هو من يستخدم القوة ويصر على استخدامها الآن، رغم التحذيرات وتفادي الحكومة الليبية للحرب.

– الحكومة الليبية دخلت في مفاوضات منذ 5 أشهر، من أجل تسلم السلطة دون وقوع حرب، قلناها مرارًا وتكرارًا؛ لا نريد حربًا، لكن #الدبيبة هو من سيكون سبب الحرب لأنه مغتصب السلطة وفاقد للشرعية.

– لن تكون هناك حرب، نعمل على تفاديها ومازلنا في ذلك، وحكومة الدبيبة كُلفت مهامًا محددة من أهمها إجراء #الانتخابات في 24 ديسمبر 2021 ولكن لم تقم بذلك، كما وعدت بإجرائها من جديد في شهر يونيو الماضي ولم تقم بذلك أيضًا.

– الانتخابات هدف كل الليبيين، ووجود حكومتنا من أجل إجرائها وسنلتزم ونحترم بالموعد الذي تحدده #المفوضية العليا للانتخابات، خاصة أن هناك توافقًا بين مجلسي #النواب و #الدولة حول القاعدة الدستورية والاختلاف على مادة أو اثنتين.

– الدبيبة عرقل الانتخابات والتوافق على القاعدة الدستورية في شهر يونيو 2021.

– مدة الدبيبة انتهت وحان الوقت لتسليم السلطة للحكومة الشرعية، وحكومة الدبيبة لم تعد تملك مقومات البقاء. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-08-14 19:08:24

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