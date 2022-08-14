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ذكر مركز الرقابة على الأغذية، أن نتائج فحص عينات الخبز التي أخذتها اللجنة المشكل

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

ذكر مركز الرقابة على الأغذية، أن نتائج فحص عينات الخبز التي أخذتها اللجنة المشكلة من النائب العام للتحقق من حقيقة وجود مادة برومات البوتاسيوم ستصدر خلال أسبوع، وأضاف المركز بأن مادة برومات البوتاسيوم أغلى من الدقيق نفسه، مستبعدا استعمالها لدى المخابز كون إضافتها غير مجدية اقتصاديا لصناع الخبز نظرا لسعرها المرتفع، وفق تعبيره.
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عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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