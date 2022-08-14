عضو مجلس #الدولة الاستشاري عادل #كرموس: لقاء رئيسي مجلسي #النواب #عقيلة صالح، وا

عضو مجلس #الدولة الاستشاري عادل #كرموس: لقاء رئيسي مجلسي #النواب #عقيلة صالح، والدولة خالد #المشري، سيتناول استكمال ما تناولاه في اجتماعات #تركيا، ومنها مقترح بديل ثالث للسلطة التنفيذية.

– اجتماع القاهرة سيفتح النقاش بشأن مقترح نائب المجلس #الرئاسي عبدالله #اللافي خلال زيارة تركيا، لتشكيل حكومة ثالثة تقتصر على 10 وزارات برئاسة اللافي أو ربما رئاسة المشري نفسه.

– من المستبعد أن يناقش لقاء عقيلة والمشري، المسار الدستوري لكون مجلس الدولة ما زال يناقش المواد الخلافية، ولم يصوت عليها بعد. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-08-14 19:59:30

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