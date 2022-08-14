بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأحد، مع لجنة أعيان المصالحة والمجتم

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأحد، مع لجنة أعيان المصالحة والمجتمع المدني ببلدية غريان، ملف المصالحة الوطنية، وأكد أعيان المصالحة وأعضاء المجتمع المدني ببلدية غريان، خلال اللقاء الذي عقد بديوان المجلس

استمرار دعمهم للمجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار في ليبيا من أجل الوصول بها إلى بر الأمان، من خلال مشروع المصالحة الوطنية الذي يمهد الطريق لإجراء الانتخابات، بحسب بيان للمجلس الرئاسي

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