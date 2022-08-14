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صور | حسين القطراني نائب الدبيبة يلتقي عدد من عمداء بلديات المنطقة الشرقية لمناق

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | حسين القطراني نائب الدبيبة يلتقي عدد من عمداء بلديات المنطقة الشرقية لمناقشة إستئناف العمل بالمشاريع المتوقفة في تلك البلديات ومعالجة أزمة نقص المياه والصرف الصحي والنظافة. (إعلام الحكومة) #ليبيا #المرصد





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ليبيا مباشر

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