صور | حسين القطراني نائب الدبيبة يلتقي عدد من عمداء بلديات المنطقة الشرقية لمناق

صور | حسين القطراني نائب الدبيبة يلتقي عدد من عمداء بلديات المنطقة الشرقية لمناقشة إستئناف العمل بالمشاريع المتوقفة في تلك البلديات ومعالجة أزمة نقص المياه والصرف الصحي والنظافة. (إعلام الحكومة) #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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