صحيفة “#كوريه” الفرنسية: #روسيا تستخدم #تركيا كـ “#حصان_طروادة” في حلف “#الناتو” وتلتف على العقوبات الغربية عبر تركيا، الماضية في تعزيز تعاونها الاقتصادي، والمالي والتجاري معها.

– حجم التجارة بين #أنقرة و #موسكو ارتفع بشكل حاد في الأشهر الأخيرة، وازدادت حركة البضائع بين البلدين بشكل غير مسبوق بما يساعد روسيا على تخطي العقوبات الغربية وإبطال أثرها.

– #بوتين و #أردوغان اتفقا على توسيع نطاق عمل نظام الدفع الإلكتروني الروسي Mir في تركيا، ما من شأنه أن يسهل على الشركات الروسية أعمالها التجارية في تركيا، ويسمح للبلدين بتعزيز روابطهما الاقتصادية بشكل كبير. #السبق

2022-08-14 22:30:13

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