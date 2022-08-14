عاجل|| مصادرنا: مسؤول رفيع المستوى بالمخابرات التركية عقد اجتماعاً مع عدد من قي

#عاجل|| مصادرنا: مسؤول رفيع المستوى بالمخابرات التركية عقد اجتماعاً مع عدد من قيادات المجموعات المسلحة الموالية لـ “عبدالحميد #الدبيبة “في البلام سيتي” أمس السبت.

– المسؤول التركي طالب قيادات المجموعات المسلحة بعدم إقحام أسم #تركيا في النقاشات والحوارات الدائرة بينهم وبين الأطراف الأخرى.

– المسؤول التركي أوضح أن بلاده تقف على الحياد وليست مع طرف ضد آخر، ولن تكون مشاركة بأي شكل من الأشكال المسلحة بدعم طرف بعينه.

– المسؤول التركي أكد أن تركيا لن تستخدم #الطيران_المُسير لمساندة طرف ضد الآخر.

– عقب الاجتماع مع المسؤول التركي وقعت خلافات بين قادة المجموعات المسلحة. #السبق

2022-08-14 23:13:17

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