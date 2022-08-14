عاجل > محمد حمودة الناطق بإسم حكومة الدبيبة: لا صحة لخبر إرسال أي مبعوث تركي إلى #ليبيا خلال هذه الأيام. ⚡️ #تركيا لم تقدم أي مبادرة سياسية خاصة بالوضع الراهن و تتعامل معنا بشكل رسمي. ⚡️ السلطات التركية تؤكد على موقفها إتجاه الملف الليبي الداعم للإستقرار والتهدئة والذهاب للإنتخابات كحل للأزمة. (تدوينة) #المرصد