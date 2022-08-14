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عاجل > محمد حمودة الناطق بإسم حكومة الدبيبة: لا صحة لخبر إرسال أي مبعوث تركي

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

عاجل > محمد حمودة الناطق بإسم حكومة الدبيبة: لا صحة لخبر إرسال أي مبعوث تركي إلى #ليبيا خلال هذه الأيام. ⚡️ #تركيا لم تقدم أي مبادرة سياسية خاصة بالوضع الراهن و تتعامل معنا بشكل رسمي. ⚡️ السلطات التركية تؤكد على موقفها إتجاه الملف الليبي الداعم للإستقرار والتهدئة والذهاب للإنتخابات كحل للأزمة. (تدوينة) #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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