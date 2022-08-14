وزير النفط والغاز بحكومة الدبيبة محمد عون: – “صنع الله” سبب خسارة مالية للدّول

وزير النفط والغاز بحكومة الدبيبة محمد عون:

– “صنع الله” سبب خسارة مالية للدّولة قيمتها 10مليارات و900 مليون دينار ليبي؛ نتيجة عدم توريد إيرادات الشّركات الأجنبية إلى خزينة الدّولة.

– تغيير “صنع الله ” لم يكن لأجل صفقة سياسيّة؛ بل تمّ بناء على اختيار شخصيّات أكثر كفاءة في إدارة مؤسّسة النفط.

– سيتم صرف زيادة “قطاع النفط” بنسبة 67 % خلال شهر أغسطس وفقا لإفادة “وزارة المالية”.

– نحتاج إلى قرابة 10 سنوات ليصل إنتاج ليبيا من النفط إلى 3 ملايين برميل يوميا.

– لدينا 29 اكتشافا نفطيا؛ و12 اكتشافا غازيا وفق دراسة قامت بها وزارة النفط والغاز.

– من أبرز المشاكل التي تواجه “القطاع النفطي” هي تردّد الشّركات الأجنبية للعمل داخل ليبيا.

– “الحكومة” خصّصت ميزانية قدرها 34 مليار دينار ليبي؛ منها 6 مليارات و400 مليون دينار لحلحلة الالتزامات السّابقة للمؤسّسة الوطنية للنفط.

– وزارة النفط والغاز لم تتسلم صورة رسميّة من الاتفاقية الليبية التركية.

– اتفاقية رسم الحدود الموقّعة مع تركيا؛ أتاحت للدّولة الليبية مساحات شاسعة في البحر للاستفادة منها.

– مسؤولية بيع الوقود في “السّوق السّوداء” تقع على عاتق الجهات الضّبطية والأمنية.

– اقترحنا استخدام أجهزة تتبع لشاحنات الوقود لضمان وصوله إلى محطات البيع المتفق معها.

– أزمة الوقود في “الجنوب الليبي” هي أزمة أمنيّة أكثر منها إدارية.

#ليبيا_24

2022-08-14 21:14:55

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