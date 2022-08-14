صور نادرة لاعلانات الشركة البرقاوية للنبيذ والتجارة عن منتجاتها من #الخمور (المُ

صور نادرة لاعلانات الشركة البرقاوية للنبيذ والتجارة عن منتجاتها من #الخمور (المُسكرة)، والمصنوعة من الكروم (العنب) الذي كانت تشتهر به مزارع مدينة #المرج، زمن الملك #إدريس_السنوسي.

– مكان الشركة بعمارة القماطي في شارع عمر المختار بمدينة #بنغازي.

– الشركة متحصلة على ترخيص مزاولة عمل وفق قرار وزير الصناعة طارق #الباروني بحكومة عبدالحميد #البكوش، رقــم 62 لسنة 1969 بتاريخ 24 / 4 / 1969.

– ومع قيام ثورة #سبتمبر تم إصدار قرار من مجلس قيادة الثورة بمنع تعاطي الخمور أو الاتجار فيها أو تداولها. #السبق





2022-08-15 00:05:51

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