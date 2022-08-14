عاجل.. سفير #تركيا في #ليبيا كنعان #يلماز: فوجئنا بالأخبار المتداولة بوسائل الت

#عاجل.. سفير #تركيا في #ليبيا كنعان #يلماز: فوجئنا بالأخبار المتداولة بوسائل التواصل الاجتماعي (عن إرسال وفد تركي إلى الدبيبة لتسليم السلطة للحكومة المكلفة من مجلس #النواب برئاسة فتحي #شاغا)، ونؤكد أنها غير صحيحة.

ـ موقف تركيا من ليبيا الشقيقة والصديقة لا تعرفه الأوساط الليبية بل العالم أجمع.

ـ تربطنا بليبيا علاقات منذ 500 سنة، وهي علاقات راسخة.

ـ علاقتنا مبنية على أن يعمّ ليبيا الاستقرار والرخاء، وتأسيس الحوار على أسس التوافق بين الأطراف للوصول إلى حل للنزاعات السياسية القائمة، والتوجه إلى #الانتخابات.

ـ أكدنا لجميع الأطراف استعدادنا لتأدية دور الوساطة لتحقيق التوافق بين الأطراف المتنازعة واستضافة اجتماع بينها.

ـ موقفنا أنّ ليبيا واحدة موحدة، دون تمييز بين شرقها وغربها وجنوبها.

ـ نأمل التوصل إلى حلول سياسية عبر التوافق، ونقف إلى جانب الشرعية في ليبيا.

ـ أكدنا مرارا ضرورة عدم اللجوء للقوة للوصول إلى الأهداف السياسية.

ـ أحد مبادئنا هو عدم إعطاء فرصة للفراغ السياسي، والتوصل للانتخابات من خلال التوافق لإعطاء الأمل للشعب. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-08-15 00:35:48

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