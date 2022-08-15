عضو هيئة صياغة الدستور نادية #عمران: الاتجاه نحو تعيين مبعوث أممي إفريقي إلى ليب

عضو هيئة صياغة الدستور نادية #عمران: الاتجاه نحو تعيين مبعوث أممي إفريقي إلى ليبيا، جاء نتيجة الاختلاف بين الدول المتنفذة في #ليبيا.

– المبعوث الإفريقي حال تسميته لن يكون محسوبا على جهة أو دولة بعينها.

– البعثة وفي جميع الأحوال لن تحقق نجاحا إذا لم تحترم إرادة الليبيين، وتتخلى عن الاعتداد بمصالح الدول ذات المصالح في ليبيا.

– على البعثة أيضاً، الوقوف بحزم تجاه ما تحيكه بعض الدول من محاولات لإثارة الأزمات في ليبيا، وإحالتها للبعثة لإدارتها، وتجاهل الحلول الحقيقية والواضحة للأزمة الليبية. #السبق

2022-08-15 04:42:32

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