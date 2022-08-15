مركز أبحاث الشرق الأوسط: – منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تفتقر للموارد المائ

مركز أبحاث الشرق الأوسط:

– منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تفتقر للموارد المائية نتيجة عوامل المناخ وزيادة النمو السكاني.

– ليبيا تحتل المرتبة السادسة من بين الدول التي تواجه إجهادًا مائيًا مرتفعًا للغاية وفقا لمعهد الموارد العالمية.

– ليبيا تعتمد بشكل كبير على طبقات المياه الجوفية التي من الصعب الاستمرار في الاعتماد عليها في إمداداتها المائية.

– شح الموارد المائية خطر وشيك يهدد مستقبل ليبيا.

– الاعتداءات المتكررة على منظومات النهر الصناعي تسببت في خروج قرابة 190 بئرا عن العمل من منظومتي الجفارة والحساونة والسرير وتازربو مما يدفع القطاع الحيوي إلى تهالك الشبكة

#ليبيا_24

2022-08-15 07:00:04

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