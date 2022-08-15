مركز أبحاث الشرق الأوسط: – منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تفتقر للموارد المائ

مركز أبحاث الشرق الأوسط:
– منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تفتقر للموارد المائية نتيجة عوامل المناخ وزيادة النمو السكاني.
– ليبيا تحتل المرتبة السادسة من بين الدول التي تواجه إجهادًا مائيًا مرتفعًا للغاية وفقا لمعهد الموارد العالمية.
– ليبيا تعتمد بشكل كبير على طبقات المياه الجوفية التي من الصعب الاستمرار في الاعتماد عليها في إمداداتها المائية.
– شح الموارد المائية خطر وشيك يهدد مستقبل ليبيا.
– الاعتداءات المتكررة على منظومات النهر الصناعي تسببت في خروج قرابة 190 بئرا عن العمل من منظومتي الجفارة والحساونة والسرير وتازربو مما يدفع القطاع الحيوي إلى تهالك الشبكة
#ليبيا_24
2022-08-15 07:00:04
1660546804
أضف تعليقـك