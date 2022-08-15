عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي:

– قرار إقالة صنع الله جاء متأخرًا جدًا، ولكن كان لا بد من عزله، فصنع الله كان لا يستمع لأحد ويتقمص دور الراعي والوصي على مؤسسة النفط وأموال المؤسسة.

– صنع الله كان وصيًا على أموال الليبيين يمنحها لمن يشاء ولم يتبع أبدًا مبدأ الشفافية في عقود تسويق النفط، وكان يتشدق دائمًا بكلام لا أساس له من الصحة، وأمور عديدة جدًا كان لا بد من تغييرها.

– الإطاحة بصنع الله لم تكن ضمن صفقة بين حكومة الدبيبة والجيش، كما زعم صنع الله.

– بن قدارة شخصية مالية عامة معروفة ليس له توجه سياسي، وهو رجل دولة يدير أي مؤسسة بنجاح.

– إنتاج النفط الليبي وصل حاليًا إلى أعلى من مليون و200 ألف برميل يوميًا، وسوف يصل إلى مليون ونصف قريبًا، والهدف الوصول لـ 2 مليون برميل يوميًا.

#ليبيا_24

2022-08-15 09:00:26

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