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دولة ليبيا وزارة المواصلات المــركز الوطني للأرصــاد الجويـــة إدارة التنبؤات ال

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

دولة ليبيا
وزارة المواصلات
المــركز الوطني للأرصــاد الجويـــة
إدارة التنبؤات الجوية

الوضع الجوي السائد والمتوقع بداية من هذا اليوم الاثنين
15/ 08 / 2022 وخلال اليومين القادمين

درجات الحرارة مرتفعة على اغلب مناطق غرب ليبيا نتيجة تاثير الكتلة الهوائية الساخنة حيث تتراوح مابين ( 38 – 44 ) مْ على (مناطق الشمال والجنوب الغربي) والتى يستمر تاثيرها حتى نهاية الاسبوع.
بينما تتراوح درجات الحرارة مابين ( 30 – 36 ) مْ على مناطق الشمال الشرقي، مع تكاثر للسحب من حين لاخر على بعض المناطق الساحلية مع احتمال سقوط أمطار متفرقة هذا اليوم.
والله اعلم

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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