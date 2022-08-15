دولة ليبيا وزارة المواصلات المــركز الوطني للأرصــاد الجويـــة إدارة التنبؤات ال

دولة ليبيا

وزارة المواصلات

المــركز الوطني للأرصــاد الجويـــة

إدارة التنبؤات الجوية

الوضع الجوي السائد والمتوقع بداية من هذا اليوم الاثنين

15/ 08 / 2022 وخلال اليومين القادمين

درجات الحرارة مرتفعة على اغلب مناطق غرب ليبيا نتيجة تاثير الكتلة الهوائية الساخنة حيث تتراوح مابين ( 38 – 44 ) مْ على (مناطق الشمال والجنوب الغربي) والتى يستمر تاثيرها حتى نهاية الاسبوع.

بينما تتراوح درجات الحرارة مابين ( 30 – 36 ) مْ على مناطق الشمال الشرقي، مع تكاثر للسحب من حين لاخر على بعض المناطق الساحلية مع احتمال سقوط أمطار متفرقة هذا اليوم.

والله اعلم