نقيب المخابز بوخريص محمد:

– أصحاب المخابز أغلقوا مخابزهم لأن اللجنة المشكلة من النائب العام ضيقت الخناق عليهم.

– عناصر الحرس البلدي أوقفوا عددًا كبيرًا من أصحاب المخابز والعمالة رغم أن إجراءاتهم سليمة، ما يعد إيقافًا دون وجه حق وبطرق غير قانونية، بالإضافة إلى أنهم استحوذوا على المنظومات الخاصة ببعض المخابز ومبالغ مالية.

– عمال المخابز متحصلون على شهادات صحية، وكل مستنداتهم مستوفاة، ورغم ذلك قُبض عليهم ونقلوا للسجن.

– راسلنا رئيس جهاز الحرس البلدي لإطلاعه على الوضع الحاصل، فجاء الرد بإغلاق مخبز نقيب الخبازين وأبنائه.

– يجب تحقيق مع أعضاء اللجان المشكلة وما قاموا به من خروقات ومخالفات مع أصحاب المخابز.

#ليبيا_24

2022-08-15 10:00:04

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