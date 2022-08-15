المتحدث باسم جهاز الحرس البلدي “امحمد الناعم”: – اللجنة انطلقت في عملها منذ 4 أ

المتحدث باسم جهاز الحرس البلدي “امحمد الناعم”:

– اللجنة انطلقت في عملها منذ 4 أيام، وعملت داخل معظم مديريات الحرس البلدي، والحملة لازالت مستمرة لمطابقة المعايير للمخابز؛ لتصحيح أوضاع صناعة الخبز ليتحصل المواطن على خبز جيد.

– العدد الكلي للمخابز التي تم إغلاقها في كافة البلاد وصل لـ 220 مخبزا، وإحالة 385 عاملا للنيابة لا يملكون إجراءات قانونية تنظر فيهم النيابة العامة.

– تم إغلاق 80 مخبزا بطرابلس وتم إحالة 97 عاملا للنيابة، وفي الخمس 37 مخبزا تم إغلاقها، و101 عامل أحيلوا للنيابة.

– أغلق 14 مخبز بغريان، و9 ببنغازي وأحيل 57 عاملا للنيابة.

– أغلق مخبزان بجنوب طرابلس، وأحيلت 7 مخابز للنيابة، وفي الزاوية أقفل 38 مخبزا، وأغلق مخبز واحد في طبرق، وأحيل 5 عمال للنيابة.

– كما تم إغلاق 37 مخبزا بمصراتة، وتم إحالة 77 عاملا للنيابة، والمنطقة الوسطى أغلق 7 مخابز، وأحيل 13 عاملا للنيابة.

– مكتب التحري وجمع المعلومات أقفل 4 مخابز، وأحال 28 عاملا للنيابة.

– كافة المخابز التي تم إغلاقها هي غير مطابقة للمواصفات، وبها أخطاء في عملية التصنيع وميزانها غير معين من قبل وزارة الاقتصاد، ولا يوجد بها “غربال”، ومخالفة المواصفات الصحية من ناحية النظافة واشتراطات المعدات، وعدم توفر شهائد صحية للعمالة.

#ليبيا_24

2022-08-15 13:00:38

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