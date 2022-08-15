انطلقت منذ قليل، أشغال جلسة مجلس النواب الرسمية، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب ” فوزي النويري ” ، وأفتتحت الجلسة بالوقوف دقيقة صمت حداداً على أرواح ضحايا كارثة بنت بية ، وشرع المجلس في مناقشة أوضاع المصابين في عدد من الدول التي يتلقون بها العلاج والمتضررين من هذه الكارثة والإجراءات المتخذة من مؤسسات الدولة التنفيذية، بالإضافة إلى أسباب حدوث هذه الكارثة وسُبل معالجتها وأوضاع أهلنا في الجنوب بشكل عام والمعاناة التي يعيشونها نتيجة تدني الخدمات المعيشية.

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