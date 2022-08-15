عضو مجلس الدولة عادل كرموس: – تصريحات الدبيبة وهجومه على مجلسي النواب والدولة ك

عضو مجلس الدولة عادل كرموس:

– تصريحات الدبيبة وهجومه على مجلسي النواب والدولة كلام مستهلك خالٍ من ولا يجب أن يصدر عن حكومة تعهدت بإجراء الانتخابات قبل 24 ديسمبر ولم تلتزم بذلك، والآن تستعطف الشباب بإلقاء التهم على الأجسام التشريعية التي مهمتها إصدار القوانين فقط.

– الجميع يعلم أن سبب عدم إجراء الانتخابات الرئاسية رغم وصولها إلى مراحلها النهائية هو عدم قدرة حكومة الدبيبة على حماية صناديق الاقتراع نتيجة عدم بسط سيطرتها وفرض الأمن في كل البلاد.

– تنصل رئيس الحكومة منتهية الولاية من تعهده بعدم الترشح، كل ذلك عوامل فشل تُسأل عنها السلطة التنفيذية.

#ليبيا_24

2022-08-15 13:28:00

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