قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة”، إن “مهربي الوقود في الجنوب و

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة”، إن “مهربي الوقود في الجنوب وليبيا بالكامل، “معروفون بالاسم””.

وأوضح خلال اجتماع مجلس الوزراء، الإثنين، أن المهربين ليسوا أفرادًا فقط، بل يشارك في عمليات التهريب بعض أصحاب المحطات وبعض الجهات الأمنية المسؤولة عن تأمين الوقود من الخزانات الرئيسية إلى محطات التوزيع، التي شارك بعضها في عمليات التهريب.

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