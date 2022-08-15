عاجل.. مصادرنا: نجلاء #المنقوش وزيرة الخارجية بحكومة #الدبيبة تجاهلت طلبات محكم

#عاجل.. مصادرنا: نجلاء #المنقوش وزيرة الخارجية بحكومة #الدبيبة تجاهلت طلبات محكمة الجنايات الدولية بخصوص القضية 2012/360 الخاصة بمحاكمة رموز النظام السابق.

ــ محكمة #الجنايات_الدولية كانت طلبت من أحمد #الجهاني بصفته ممثل #ليبيا لديها، منطوق حكم المحكمة العليا في القضية وآخر تطوراتها.

ــ المنقوش لم ترسل أي مستند للمحكمة بالخصوص، وشددت على المحكمة بأن لا تعتد بأي مستند يُرسل إليها مباشرة من وزارة عدل الدبيبة بالخصوص دون المرور عليها.

ــ تعنت المنقوش الهدف منه عرقلة جهود محاميّ المترشح الرئاسي #سيف_الإسلام، في تأكيد عدم أحقية المحكمة الدولية بمحاكمته، خاصة بعد نقض وإلغاء أحكام محكمة شمال #طرابلس في حق رموز النظام ومن بينهم سيف الإسلام من قبل المحكمة العليا.

ــ المحكمة العليا أكدت في منطوق حكمها بنقض وإلغاء الأحكام، يوم 27 مايو 2021م، أن الأحكام صابها العوار والفساد وبالتالي كأنها لم تكن. #السبق

2022-08-15 16:01:28

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