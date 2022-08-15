عضو مجلس النواب، سعيد امغيب: – “إن لم تجدوا الخبز فكلوا البسكويت”، هذه الجملة ق

عضو مجلس النواب، سعيد امغيب:

– “إن لم تجدوا الخبز فكلوا البسكويت”، هذه الجملة قالتها ماري انطوانيت ملكة فرنسا زوجة لويس السادس عشر فقامت بسبب هذه المقولة أعظم ثورة في تاريخ البشرية سميت بثورة الخبز.

– قبل قليل صادفني مقطع فيديو وقفت عنده حزيناً متحسراً على ما وصل إليه حالنا متسائلاً إلى أي قاع سوف نصل إن استمر “الدبيبة”رئيساً لحكومة مازالت تجثم على صدر الوطن والمواطن .

– الفيديو لعبد الحميد الدبيبة ينصح فيه المواطن بأكل خبزة التنور والاستغناء عن خبز المخابز !!

– الرجل طلع موش امغير ذاهب الرجل طلع غير سوي ومريض يحتاج للعلاج وبدل التندر عليه يجب أن نشفق ونأسف لحالنا وحاله أيضاً.

#ليبيا_24

2022-08-15 17:31:45

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