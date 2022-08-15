منظمة #الصحة_العالمية: ورود بيانات حول تعقيدات في عمل 13 شريكًا صحيًا دوليًا في #ليبيا، بما في ذلك منظمة الهجرة الدولية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

– زيادة بنسبة 50% تقريبًا في قيود الوصول التي تؤثر على الشركاء العاملين في المجال الإنساني في ليبيا، في وقت زاد فيه تقييد حركة الوكالات أو الموظفين أو البضائع لانتهاء صلاحية تأشيرات المنظمات غير الحكومية الدولية وعدم وضوح عملية التجديد وتوقيتها.

– استمرار منظمة الصحة العالمية في مراجعة تقارير قادمة من ليبيا لتحديد الثغرات في منظومة استئصال #شلل_الأطفال. #السبق

2022-08-15 17:55:50

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