عاجل | عبدالله بليحق المتحدث باسم مجلس النواب في تصريح صحفي حول ملخص جلسة المجلس في #طبرق اليوم:

⚡️اعتبار بلدية بنت بية منطقة منكوبة.

⚡️تكليف لجنة الصحة بالمجلس بمتابعة أوضاع مصابي حادثة بنت بية في الداخل والخارج.

⚡️ مخاطبة النائب العام والأجهزة الرقابية بالتعجيل بإحالة تقاريرها للمجلس حول حادثة بنت بية .

⚡️ مطالبة المؤسسة الوطنية للنفط بالتعجيل بمشروع مصفاة الجنوب ومشاريع التنمية المكانية.

⚡️ إقرار تعديل مُلاك المحافظ الإستثمارية القانون رقم 25 لسنة 2013 م بحيث يُلغى تجميد برنامج الثروة. #ليبيا #المرصد