مدير إدارة المطبوعات والمصنفات الفنية بالمنطقة الشرقية، وعضو اللجنة المنظمة لمعر

مدير إدارة المطبوعات والمصنفات الفنية بالمنطقة الشرقية، وعضو اللجنة المنظمة لمعرض الكتاب العائم الراسي بـ #بنغازي #LOGOS HOPE أنور #الشويهدي: جرت مراجعة جميع الكتب بالمعرض، وأزيلت بعض العناوين التي لا تتماشي مع عاداتنا وديننا وفق لجنة خصصت لذلك.

– توفرت في المعرض عدة مراجع علمية حديثة في مختلف المجالات، كانت محط إقبال بعض المهتمين من الطلاب والباحثين.

ـ سيكون اليوم الاثنين هو اليوم الختامي للمعرض.

– ستستضيف مدينة بنغازي أيضا خلال ديسمبر القادم معرضا دوليا للكتاب، تشارك فيه أكثر من 200 دار نشر. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-08-15 18:37:09

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