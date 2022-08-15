قدم ديوان المحاسبة، مقترحا لمتابعة توزيع الوقود عن طريق اﻷقمار الصناعية، جاء لك خلال اجتماع، أمس الأحد، بمقر الديوان ناقش تنفيذ برنامج متكامل للحد من ظاهرة تهريب الوقود حضره رئيس الديوان خالد شكشك، والذي أشار فيها إلى أن دور تلك المنظومة فعال في الحد من تهريب الوقود، وأوصى بتسهيل الإجراءات المتعلقة بالمنظومة على المواطنين بحيث لا تحدث ربكة، من أجل نجاح هذا المشروع.

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