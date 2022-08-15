#عاجل|| مصادر دبلوماسية: نجلاء #المنقوش وزيرة #الخارجية بحكومة للدبيبة تعترض في خطاب موجه للأمم المتحدة على ترشيح الدبلوماسي السنغالي عبدالله #باتيلي مبعوثا أمميا جديدا في #ليبيا خلفا للسلوفاكي يان #كوبيتش.

– الاعتراض على ترشيح الدبلوماسي السنغالي يعود إلى عدم التشاور مع حكومة #الدبيبة بشأن تكليفه، وبإيعاز من السفيرة البريطانية في ليبيا كارولين #هورندال.

– الدبيبة يعتبر الملف الليبي حساس ويحتاج إلى كفاءة خاصة ولا يرفض أي خيار إفريقي ويدعم المرشح الجزائري صبري #بوقادوم. #السبق

2022-08-15 20:04:53

1660593893