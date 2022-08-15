ذكرت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، بأنها داهمت أوكارا للدعارة وت

ذكرت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، بأنها داهمت أوكارا للدعارة وتعاطي الخمور والمخدرات بطريق المطار طرابلس، وإلقاء القبض على العديد من الأشخاص الذين يحملون جنسيات أجنبية مختلفة، وقالت الوزارة إن قوة دعم مديريات الأمن بالمناطق تلقت بلاغات وشكاوى بشأن وجود منازل ومزارع يقطنها بعض الأشخاص من الجنسيات الأفريقية، وأن أغلب المنازل تستغل كأوكار للدعارة وتعاطي الخمور والمخدرات.

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