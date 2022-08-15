عاجل|| المركز #الوطني_للأرصاد_الجوية: استمرار ارتفاع #درجات_الحرارة غدًا الثلاث

#عاجل|| المركز #الوطني_للأرصاد_الجوية: استمرار ارتفاع #درجات_الحرارة غدًا الثلاثاء على مناطق غرب #ليبيا، بينما تبقى مستقرة على مناطق الشمال الشرقي.

– نشرة حالة الطقس المتوقعة غدًا، تفيد بتأثر مناطق غرب ليبيا بكتلة هوائية ساخنة تسهم في ارتفاع درجات الحرارة.

– دراجات الحرارة على المناطق الساحلية الغربية تتراوح بين 37 إلى 41 درجة مئوية وسط #رطوبة نسبية عالية.

– تكون درجات الحرارة مرتفعة كذلك، في مناطق الجنوب الغربي بشكل عام، وتتراوح بين 40 إلى 42 درجة مئوية.

– أما مناطق شرق ليبيا، فتميل حالة الطقس للاستقرار في الشمال الشرقي، مع تكتل السحب من حين إلى آخر على المناطق الساحلية، وتتراوح درجات الحرارة بين 30 إلى 34 درجة مئوية.

كذلك في مناطق الجنوب الشرقي، حيث تميل درجات الحرارة للاستقرار، وتتراوح درجات الحرارة بين 35 إلى 40 درجة مئوية. #السبق (بيان)

2022-08-15 21:13:22

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