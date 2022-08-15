أكد عمداء بلديات العاصمة طرابلس رفضهم لأي صراع مسلح، مشددين على أن الطريق الوحيد لنجاح ليبيا هو اللجوء الى صناديق الاقتراع، جاء ذلك خلال لقائهم مع وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، حضره عمداء بلديات طرابلس المركز، وعين زارة، والعواته، وقصر بن غشير، واسبيعة، والقره بوللي، تاجوراء، وجنزور، وأبوسليم، والسائح، وسوق الجمعة.

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