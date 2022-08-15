رئيس وزراء الحكومة الليبية فتحي باشاغا في خطاب لرئيس وأعضاء مصرف ليبيا المركزي

– العمل على وضع خطة لإيقاف ظاهرة الركود الاقتصادي وتعزيز قيمة الدينار الليبي

– الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر على الاقتصاد الوطني وتداعيات الأزمة العالمية والارتفاع في أسعار السلع أثر على انخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية وانعكست عواقبه الوخيمة على المواطنين وزاد من معاناتهم

– نؤكد استعداد الحكومة الليبية للعمل والتنسيق والتعاون مع مصرف ليبيا المركزي لتحقيق أهداف تعزيز الاقتصاد الوطني والاستقرار المالي والنقدي

– نتعهد باتخاذ الحكومة كافة الإجراءات والترتيبات الكفيلة بتخفيض الإنفاق المتسبب في التضخم بما يتوافق مع السياسة النقدية للمصرف المتعلقة بقواعد تعديل سعر الصرف

#ليبيا_24

2022-08-15 22:21:17

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