هيئة الإشراف على التأمين بالجهات العامة والخاصة والأفراد بوزارة الاقتصاد والتجار

هيئة الإشراف على التأمين بالجهات العامة والخاصة والأفراد بوزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة #الدبيبة، تُعلن إيقاف التعامل مع نادي #التأمين_الليبي و #الريادة_للتأمين التكافلي و #الأندلس للتأمين.

– الهيئة اعتبرت أنّها مكونات “غير قانونية” ولا علاقة لها بأدوات مزاولة نشاط التأمين وفقاً لنصوص التشريعات المنظمة للنشاط وأن أيّة وثائق تأمين عنها تعتبر غير قانونية؛ بما في ذلك إصدار البطاقة العربية الموحّدة.

– الهيئة أصدرت أيضا بياناً بالشركات العاملة بسوق التأمين الليبي والمقيّدة بسجلات الهيئة، والتي لها حق إصدار وثائق التأمين بأنواعها. #السبق





2022-08-15 22:48:19

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