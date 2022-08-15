صورة.. القائم بأعمال رئيس بعثة #الأمم_المتحدة للدعم في #ليبيا ريزدون #زينينغا يت

صورة.. القائم بأعمال رئيس بعثة #الأمم_المتحدة للدعم في #ليبيا ريزدون #زينينغا يتبادل خلال لقائه بالسفير التونسي لدى ليبيا، الأسعد #العجيلي، وجهات النظر حول التطورات على المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية.

– زينينغا شدد على ضرورة إنهاء مظاهر التحشيد للتشكيلات المسلحة والتوافق على مسار #الانتخابات باعتباره السبيل الوحيد للخروج من المأزق السياسي.

– زينينغا أعرب عن تقديره لدور #تونس في تعزيز التوافق بين الأطراف الليبية ودعمها للحوار الليبي بقيادة ليبية.

– زينينغا أشاد بدعم الحكومة التونسية المستمر لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. #السبق (بيان للبعثة الأممية)

2022-08-15 23:25:06

1660605906