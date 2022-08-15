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صورة.. القائم بأعمال رئيس بعثة #الأمم_المتحدة للدعم في #ليبيا ريزدون #زينينغا يت

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صورة.. القائم بأعمال رئيس بعثة #الأمم_المتحدة للدعم في #ليبيا ريزدون #زينينغا يتبادل خلال لقائه بالسفير التونسي لدى ليبيا، الأسعد #العجيلي، وجهات النظر حول التطورات على المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية.
– زينينغا شدد على ضرورة إنهاء مظاهر التحشيد للتشكيلات المسلحة والتوافق على مسار #الانتخابات باعتباره السبيل الوحيد للخروج من المأزق السياسي.
– زينينغا أعرب عن تقديره لدور #تونس في تعزيز التوافق بين الأطراف الليبية ودعمها للحوار الليبي بقيادة ليبية.
– زينينغا أشاد بدعم الحكومة التونسية المستمر لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. #السبق (بيان للبعثة الأممية)

2022-08-15 23:25:06

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عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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