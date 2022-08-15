الفرقة الرابعة بقوة دعم مديريات الامن بالمناطق تضبط مركبة في منطقة طريق المطار ط

الفرقة الرابعة بقوة دعم مديريات الامن بالمناطق تضبط مركبة في منطقة طريق المطار طرابلس وعلى متنها ثلاثة أشخاص مطلوبين من ذوى السوابق وبحوزتهم سلاح ناري كلاشنكوف وعدد من مخازن السلاح وسلاح نوع مسدس وقنبلة يدوية “رمانة”

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