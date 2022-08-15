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الفرقة الرابعة بقوة دعم مديريات الامن بالمناطق تضبط مركبة في منطقة طريق المطار ط

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

الفرقة الرابعة بقوة دعم مديريات الامن بالمناطق تضبط مركبة في منطقة طريق المطار طرابلس وعلى متنها ثلاثة أشخاص مطلوبين من ذوى السوابق وبحوزتهم سلاح ناري كلاشنكوف وعدد من مخازن السلاح وسلاح نوع مسدس وقنبلة يدوية “رمانة”
#بوابةإفريقياالإخبارية #ليبيا
#afrigatenews



عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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