العربي الجديد : ليبيا .. تسمّم غذائي وغياب حكومي

– تزايد حالات الإصابة بالتسمّم الغذائي في أنحاء ليبيا من دون أن تتخذ السلطات أية قرارات حكومية حازمة لكبح الظاهرة المتفشية، في ظل تفشي الفساد وغياب الرقابة الحقيقية على أسواق الغذاء في البلاد.

– تضاربت التصريحات حيال حالات التسمم المتعددة التي شهدتها مدينة الزاوية، غرب طرابلس، مؤخراً؛ ففي وقت أعلن مدير مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية في المدينة، جيب البشتي، إصابة 102 شخص، قال رئيس قسم الإسعاف بمستشفى الزاوية، محمد العموري، إن العدد الحقيقي للمصابين بالتسمم في المدينة لم يتجاوز الـ 75 شخصاً فقط.

– الحادثة جاءت بعد فترة قصيرة من تعرض 181 شخصاً لتسمم غذائي في حي الأندلس بالعاصمة طرابلس.

– في منتصف شهر يونيو، استقبل مستشفى مدينة سبها الحكومي، جنوبي البلاد، 18 حالة تسمم، من بينهم ثلاث نساء حوامل، وعدد من الأطفال من أسرة واحدة. وفي الشهر نفسه، استقبل مستشفى ابن سينا في مدينة سرت (وسط البلاد) سبع حالات تسمم غذائي، من بينهم طفل في عمر الرابعة.

– عدد من المراكز الصحية العامة والخاصة في طرابلس سجلت استقبال 115 حالة تسمم، وأعلنت وزارة الصحة في حكومة الوحدة وفاة اثنين من هؤلاء المصابين بالتسمم.

#ليبيا_24

2022-08-16 00:28:30

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