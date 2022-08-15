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عناصر اللّواء 444 قِتال تضبط كمّياتٍ من مخدّر (الحشيش) تُقدّر بعدد “20 كيلوا” وص

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

عناصر اللّواء 444 قِتال تضبط كمّياتٍ من مخدّر (الحشيش) تُقدّر بعدد “20 كيلوا” وصناديق من الخمور المستوردة في مدينة بني وليد .
و تلقي القبض على المدعو: (ع، ع، ع) والمتّهم في العديد من القضايا منها: السطو المسلّح والسّرقة وتم تحويله لقسم البحث الجنائي مدينة بني وليد..
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عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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