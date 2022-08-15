عناصر اللّواء 444 قِتال تضبط كمّياتٍ من مخدّر (الحشيش) تُقدّر بعدد “20 كيلوا” وص

عناصر اللّواء 444 قِتال تضبط كمّياتٍ من مخدّر (الحشيش) تُقدّر بعدد “20 كيلوا” وصناديق من الخمور المستوردة في مدينة بني وليد .

و تلقي القبض على المدعو: (ع، ع، ع) والمتّهم في العديد من القضايا منها: السطو المسلّح والسّرقة وتم تحويله لقسم البحث الجنائي مدينة بني وليد..

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